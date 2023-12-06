Пилотам севшего в поле самолета под Новосибирском предложили уволиться

Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, благополучно посадившим самолет в пшеничное поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию.
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