В Омске откроется ресторан грузинской кухни «Хинкальцы». Заведение появится на Левом берегу, где (в отличие от центра города) очевиден дефицит ресторанов.
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В Омске откроется ресторан грузинской кухни «Хинкальцы». Заведение появится на Левом берегу, где (в отличие от центра города) очевиден дефицит ресторанов.