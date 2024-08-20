Швеция и Молдавия выразили желание укрепить сотрудничество в сфере обороны

Декларацию о намерениях по укреплению сотрудничества в сфере обороны между Швецией и Молдавией подписали министр обороны Пол Йонсон и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает пресс-служба шведского правительства 20 августа на официальном интернет-портале государственных органов.