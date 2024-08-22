Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальное насилие

Автор законопроекта отметил, что эта проблема является острой Депутаты Государственной думы намерены внести в нижнюю палату законопроект о лишении гражданства России за совершение определённых преступлений.
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