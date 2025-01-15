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Царьград

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Западные компании стремятся к новому сотрудничеству с Москвой на выгодных условиях

Западные компании стремятся к новому сотрудничеству с Москвой на выгодных условиях

Западные компании проявляют интерес к возобновлению сотрудничества с Москвой. Дмитрий Биричевский из МИД РФ подтвердил открытость России для диалога, при этом президент Владимир Путин отметил готовность к приему американских фирм на новых условиях.

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