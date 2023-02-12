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Многоквартирные дома будут оснащены облучающими антеннами связи без согласия жильцов

Многоквартирные дома будут оснащены облучающими антеннами связи без согласия жильцов

Электронный концлагерь сам себя не построит – особенно во время СВО. Поэтому вместо коптеров, снарядов и прочего обеспечения для наших воинов надо срочно залить десятки бюджетных миллиардов налогоплательщиков на опутывание городов сетями 5G/6G.

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