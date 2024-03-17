«Заявок очень много»: петербуржцы рьяно стремятся следить за голосованием на выборах президента

Желание горожан следить за выборами президента России не утихает даже в заключительный день голосования: с самого утра все места в Центре общественного наблюдения (ЦОН) уже заняты, заявили в Общественной палате Петербурга.
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