Моторное топливо как инструмент шантажа государства

21 сентября правительство волевым решением ограничило экспорт нефтепродуктов. Почему же на заправках по-прежнему дефицит дизтоплива? Самый простой ответ на этот вопрос – антиправительственный саботаж на уровне крупнейших производителей моторного топлива (кроме «Роснефти»).
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