Ученые установили, что риск будущего ожирения ребенка зависит от порций прикорма

Многие мамы искренне радуются, когда малыш съедает всю порцию каши или пюре. Однако новое масштабное исследование европейских ученых предупреждает: перекармливание в начале прикорма может иметь отдаленные последствия, увеличивая риск ожирения у детей в 2, 8 и даже 11 лет.