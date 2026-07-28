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Всё о женщинах

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Ученые установили, что риск будущего ожирения ребенка зависит от порций прикорма

Ученые установили, что риск будущего ожирения ребенка зависит от порций прикорма

Многие мамы искренне радуются, когда малыш съедает всю порцию каши или пюре. Однако новое масштабное исследование европейских ученых предупреждает: перекармливание в начале прикорма может иметь отдаленные последствия, увеличивая риск ожирения у детей в 2, 8 и даже 11 лет.

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