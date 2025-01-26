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Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!

Алё, Европарламент! Вернись в свои границы!

Виктор ГОРОДЕЦКИЙ На заглавном фото: Почему люди в этом здании, задуманном и воплощённом как недостроенная Вавилонская башня, считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, не являющихся членами ЕС, разжигать конфликты вокруг Европы и диктовать свои правила жизни другим? Их к этому обязывает конструкция здания? Ослеплены гордыней? Предстоящие выборы президента Белоруссии, которые должны состояться 26 января, продолжают вызывать нервозность и неадекватную реакцию на Западе.

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