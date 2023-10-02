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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тейлор Свифт снова пришла на матч «Канзас-Сити». В вип-ложе присутствовали Хью Джекман, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Свифт сидела в вип-ложе во время игры «Канзас-Сити» против «Нью-Йорк Джетс» в Нью-Джерси. Матч закончился в пользу «Чифс» 23:20.

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