SonicWall сообщает, что хакеры используют новую уязвимость нулевого дня для взлома сетей клиентов

Компания SonicWall, специализирующаяся на кибербезопасности, утверждает, что хакеры используют недавно обнаруженную уязвимость в одном из ее корпоративных продуктов для проникновения в корпоративные сети своих клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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