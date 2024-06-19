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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беннетт о 3-2 в финале после 3-0: «Мы не думаем о счете в серии. «Флориде» просто нужно забрать одну игру»

«Пантерс» проиграли «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).  «Нам просто нужно забрать одну игру.

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