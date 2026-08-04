Модная женская обувь на осень-2026: что купить к новому сезону

Сапоги становятся выше, ботильоны – изящнее, а привычные лоферы и дерби окончательно закрепляются среди главных покупок сезона Жокейские сапоги Высокие сапоги с прямым голенищем и плоской подошвой остаются одним из самых надёжных вложений в осенний гардероб.