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Антифашист

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Вот в чем вопрос: гибнуть предателям Родины при попытке сопротивления или воздержаться

Вот в чем вопрос: гибнуть предателям Родины при попытке сопротивления или воздержаться

На фоне усиливающего накал противостояния России с Украиной и ее западными подельниками у Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории РФ идет своя параллельная война – с пособниками врага, о задержании которых сообщается практически ежедневно.

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