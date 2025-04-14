Глава МИД Ирана Арагчи совершит в конце недели визит в Москву

Руководитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершит в конце недели визит в Москву, в ходе которого в том числе обсудит прошедшие в Омане переговоры Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики.
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