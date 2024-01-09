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Несекретные материалы

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Россия нанесла мощный групповой ракетный удар по объектам ВСУ и украинским предприятиям ВПК

Россия нанесла мощный групповой ракетный удар по объектам ВСУ и украинским предприятиям ВПК

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар по украинским военным объектам ракетами большой дальности морского и воздушного базирования.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Пока реального результата на фронте не видно. Очень даже возможно, что что-то поражают, но эти поражения ну никак не влияют на характер боевых действий на фронте и атаках  ВСУ на российские территории.По прежнему атакуют, обстреливают Донецк и Белгород и всего у них хватает. Снаряды есть, еда есть, одежда зимняя есть и пушечное &quot;мясо&quot; в достатке. Но главное то, что нет фактически отступления. Наши подразделения с большим трудом продвигаются там, захватывая окопы или так называемые опорники. Но это продвижение по нескольку метров.Вместо того, чтобы тратить ценные ракеты и бомбы на какие-то мало значащие объекты, необходимо разрушить системы государственного и военного управления при помощи этих ракет, а также энергетического снабжения всей территории Украины.Но это почему-то не делается А это значит, что надо бить не по воробьям из пушек, а по истинным целям военного и государственного управления.Иначе эта СВО затянется надолго.И складывается впечатление, что кто-то у нас на самом верху, работает на интересы Запада, создавая видимость активности.Вот со стороны видно,  что-то не так происходит.
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20 час.
Василий Топчий
Ничего личного, просто бизнес. Бизнес на крови наших солдат и офицеров.
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20 час.
ВТ
Василий Топчий
Для Вооруженных сил России сформируют серийную линейку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) всех типов – от сверхмалых до тяжелых ударных. Об этом во вторник, 9 января, рассказал на селекторном совещании с руководством ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу. ГДЕ Ж ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ, ЦЕЛОВАЛСЯ С КЕМ?
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20 час.

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