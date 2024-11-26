Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами смерти 10-летней девочки в Новосибирской области

Мать не согласна с выводами о смерти её дочери в 2018 году.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам предоставить доклад по ситуации со смертью малолетней девочки в 2018-м году.
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