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Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами смерти 10-летней девочки в Новосибирской области

Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами смерти 10-летней девочки в Новосибирской области

Мать не согласна с выводами о смерти её дочери в 2018 году.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам предоставить доклад по ситуации со смертью малолетней девочки в 2018-м году.

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