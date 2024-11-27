Татарстанда -6 градуска кадәр суыта, явым-төшем көтелми

Чәршәмбе, 27 ноябрьдә, Татарстанда явым-төшем көтелми. Иртән бары тик урыны белән томан төшәргә һәм юлларда бозлавык барлыкка килергә мөмкин, диелә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе фаразында.
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