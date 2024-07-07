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Калужские новости

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Новые направления среднего профобразования открыли в Калужской области

Новые направления среднего профобразования открыли в Калужской области

В Калужской области появились новые специальности среднего профессионального образования, ориентированные на потребности реального сектора экономики регионаВ Калужской области появились новые специальности среднего профессионального образования, ориентированные на потребности реального сектора экономики региона.

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