Американские обозреватели: в следующем году Украину ждёт плохая картина

В американской прессе продолжают анализировать ситуацию с украинским вооружённым конфликтом. Одна из тем, которая особенно беспокоит западных экспертов и обозревателей, состоит в том, что в следующем году российский военно-промышленный комплекс выйдет на крупномасштабное производство по широкой номенклатуре вооружения и боеприпасов.