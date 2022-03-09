Popcaketv

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Да он удавится скорее! Говнюк, возомнивший себя звездой. Не приезжай больше в Россию!Барских отказывае...
  • Николай Егоров
    В Харькове столько родычей , что закопать НЕКОМУ ?Елена Яковлева ум...
  • Петр Федотов
    А оно вам, блогерам, надо, сколько кто где и как отдыхают. Они что с вас деньги на отдых требуют?Испугались? Оксан...

Достали! Ви эмоционально поговорил с HYBE по поводу их романа с Чонгуком

Достали! Ви эмоционально поговорил с HYBE по поводу их романа с Чонгуком

Недавно руководство группы BTS сняло запрет на отношения ребят из команды вне работы. Так, они могут открыто встречаться со своими вторыми половинками, если они не являются их коллегами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх