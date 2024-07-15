Рязанцам рассказали, куда жаловаться на выключенные кондиционеры в транспорте

Представители администрации пояснили, что сломанные кондиционеры стараются оперативно чинить. Если же пассажиры считают, что водитель намеренно не стал включать охлаждающую систему в салоне - то следует звонить в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб.
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