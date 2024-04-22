Неделя у украинских патриотов выдалась сложная. Сначала они на сутки в ступоре замерли после ответной закономерной субботней атаки Ирана на израильские военные объекты.
Мрия последней надежды
Комментарии
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Алексей Тан
Сначала этот народец, душой обрезанный, уверовал, что он то и есть бриллиант и Россия без него ...уже не империя и не Держава,.. получили про меж ушей! от Донецких и Луганских... поняли, что то не так.... потом они уверовали, что их самый сильный и надёжный союзник... это ЕВРЕИ в лице Израиля и США... снова возгордилися... даже на Россию в драку кинулись... но тут ... Персы про меж ушей Израилю вдарили и США увидели, что пендаля могут получить... И опять скисли западенцы СвиНдомые... и Мы-ы-ысли.... А где же наша!... земля обетованная?... и кто ждёт там нас.
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6 час.
Natalija Osminina
Ну, так ничего не поделаешь- Украина должна стать безлюдной.
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5 час.
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