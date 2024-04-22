Мрия последней надежды

Алексей Тан

Сначала этот народец, душой обрезанный, уверовал, что он то и есть бриллиант и Россия без него ...уже не империя и не Держава,.. получили про меж ушей! от Донецких и Луганских... поняли, что то не так.... потом они уверовали, что их самый сильный и надёжный союзник... это ЕВРЕИ в лице Израиля и США... снова возгордилися... даже на Россию в драку кинулись... но тут ... Персы про меж ушей Израилю вдарили и США увидели, что пендаля могут получить... И опять скисли западенцы СвиНдомые... и Мы-ы-ысли.... А где же наша!... земля обетованная?... и кто ждёт там нас.