В Генштабе прокомментировали фейки о призыве в России

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Евгений Бурдинский прокомментировал фейки о призыве в стране, выразив уверенность в том, что они не увенчаются успехом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии