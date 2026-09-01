Роман Курцын, Борис Дергачев и Ева Смирнова на премьере комедии «Мой папа — медведь 2»

Картина выходит в широкий прокат 3 сентября. Роман Курцын и Ева Смирнова на премьере семейной комедии «Мой папа — медведь 2»В столице состоялся премьерный показ семейной комедии «Мой папа — медведь 2», продолжения кассового хита прошлого лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 25 лет скрывает д...
- Виктория Боня отп...
- Вия Артмане скрыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым