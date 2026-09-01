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Роман Курцын, Борис Дергачев и Ева Смирнова на премьере комедии «Мой папа — медведь 2»

Роман Курцын, Борис Дергачев и Ева Смирнова на премьере комедии «Мой папа — медведь 2»

Картина выходит в широкий прокат 3 сентября. Роман Курцын и Ева Смирнова на премьере семейной комедии «Мой папа — медведь 2»В столице состоялся премьерный показ семейной комедии «Мой папа — медведь 2», продолжения кассового хита прошлого лета.

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