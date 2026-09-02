📌⚡️В организационно-штатной структуре противника зафиксированы существенные трансформации, направленные на усиление амфибийного компонента и расширение возможностей беспилотной авиации.
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