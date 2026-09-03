Армения не против вывода российской военной базы из Гюмри

Армения не считает присутствие 102-й российской военной базы жизненной необходимостью.Ереван не будет возражать, если Россия примет решение вывести базу из Армении (с) ПашинянСобственно, к вопросу, о итогах переговорах Путина и Пашиняна.
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