Полянский: у России и США в ООН установились удовлетворительные рабочие контакты

РФ ожидает более решительных действий американской дипмиссии Первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у РФ и Соединенных Штатов в ООН установились «вполне удовлетворительные рабочие контакты».
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