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Zero Hedge

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Russian Media Thrilled By Biden's LNG "Gift" To Putin

Russian Media Thrilled By Biden's LNG "Gift" To Putin

Russian Media Thrilled By Biden's LNG "Gift" To Putin This week, President Vladimir Putin praised President Joe Biden as a more experienced and predictable president than Donald Trump, hoping the 81yo president "with a poor memory" wins a second term.

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