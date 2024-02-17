Russian Media Thrilled By Biden's LNG "Gift" To Putin This week, President Vladimir Putin praised President Joe Biden as a more experienced and predictable president than Donald Trump, hoping the 81yo president "with a poor memory" wins a second term.
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