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Результаты россиян на Олимпиаде-2024 в Париже: Андреева и Шнайдер вышли в финал в паре, батутистка Бладцева заняла 5-е место

2 августа Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в финал парного разряда в теннисе. Они победили испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:2), гарантировав себе медали Олимпиады.

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