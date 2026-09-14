Климат ВСМ: в ГК КСК создали уникальные климатические системы для отечественных высокоскоростных электропоездов

Предприятие «ТРАКС» (входит в дивизион «Климатическое оборудование» Группы компаний «Ключевые Системы и Компоненты») поставило 17 систем обеспечения микроклимата для опытных образцов отечественного высокоскоростного подвижного состава ВСМ «Москва – Санкт-Петербург».
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