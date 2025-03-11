Четыре человека погибли при обстреле торгового центра в Курской области

В результате обстрела здания ВСУ скончались две женщины в возрасте 66 и 37 лет, 39-летний мужчина и 18-летний юноша В Беловском районе Курской области после обстрела ВСУ торгового центра "Добрыня" погибли четыре человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии