Лавров: каждый раз, когда Украина обманывает, она проигрывает

Каждый раз, когда Украина обманывает, она проигрывает и лишается территорий. Об этом в ходе интервью с американскими блогерами Ларри Джонсоном, Марио Науфалу и Эндрю Наполитано заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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