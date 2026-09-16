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Царьград

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В Мурино 26-летний мужчина зарезал приятеля после ссоры

В Мурино 26-летний мужчина зарезал приятеля после ссоры

В Мурино задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в расправе над знакомым. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

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