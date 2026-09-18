Клаксон
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Клаксон

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Tesla разработала лазерные «дворники»

Tesla разработала лазерные «дворники»

Компания Tesla предлагает заменить привычные механические очистители лобового стекла специальной системой лазеров.

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