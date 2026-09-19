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Царьград

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Мэр Сочи открыл пляжи после отмены угрозы атаки катеров

Мэр Сочи открыл пляжи после отмены угрозы атаки катеров

В Сочи снова доступны пляжи, ранее закрытые из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Прошунин сообщил об отмене опасности и восстановлении доступа в своем канале в Max.

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