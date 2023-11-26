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Тревожное расширение дыры в озоновом слое, который, похоже, не собирается восстанавливаться

Тревожное расширение дыры в озоновом слое, который, похоже, не собирается восстанавливаться

# Тревожное расширение дыры в озоновом слое, который, похоже, не собирается восстанавливаться ![Тревожное расширение дыры в озоновом слое]() Столкнувшись с тревожным увеличением размера дыры в озоновом слое над Антарктикой, ученые задаются вопросом о точных причинах ее возникновения — помимо регулируемых хлорфторуглеродов.

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