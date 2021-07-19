Грузовой поезд сбил женщину в Забайкалье

В Забайкалье грузовой поезд сбил 44-летнюю женщину в Читинском районе. Инцидент произошел 17 июля. Как сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, жительница Ясногорска попала под поезд на перегоне Антипиха - Атамановка.