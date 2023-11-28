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Китай заявил, что "независимость Тайваня" означает войну

Китай заявил, что "независимость Тайваня" означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова.

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