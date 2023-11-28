Китай заявил, что "независимость Тайваня" означает войну

Представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова.
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