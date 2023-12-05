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Помогают ли больным молитвы? Врачи в Бразилии проверили

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Николай Воронин Должность, Научный корреспондент На протяжении тысячелетий верующие люди по всему миру — представители самых разных религий и культур — обращались к богу с молитвами о выздоровлении своих близких и родных.

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