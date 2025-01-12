🐕 Пёс Семён Семёнович помогает дворникам в Симферополе Четвероногий помощник даже обзавёлся собственной рабочей формой.
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🐕 Пёс Семён Семёнович помогает дворникам в Симферополе Четвероногий помощник даже обзавёлся собственной рабочей формой.