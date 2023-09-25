Великобритания требует от России штраф за недопуск к добыче российских ископаемых

ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Это надо же додуматься до такого, иностранцы настолько привыкли наживаться на российских ресурсах, что теперь даже требуют заплатить штраф за то, что их не пускают к месторождениям! Видимо крепко засела в зарубежных головах уверенность в российской наивности.