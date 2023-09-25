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Великобритания требует от России штраф за недопуск к добыче российских ископаемых

Великобритания требует от России штраф за недопуск к добыче российских ископаемых

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Это надо же додуматься до такого, иностранцы настолько привыкли наживаться на российских ресурсах, что теперь даже требуют заплатить штраф за то, что их не пускают к месторождениям! Видимо крепко засела в зарубежных головах уверенность в российской наивности.

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Комментарии
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вага карлито
Хахаха похоже все аки медведь проснулся! Полизал лапу и решил что всё хватит! Нужно наводить порядок!  П р и в е т с т в у е м !!!
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