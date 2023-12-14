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Иваново

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В Иванове продолжается обустройство ледовых площадок

В Иванове продолжается обустройство ледовых площадок

В Иванове продолжается обустройство ледовых площадокКак рассказала в четверг 14 декабря директор средней школы №14, депутат ивгордумы Наталья Климина, на хоккейной коробке многофункциональной спортплощадки начались работы по расчистке катка и заливке второго слоя льда.

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