: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 18 марта 2024 года

Обновленная карта военной операции на Украине, военных действий и ситуация на фронтах вечером 17 марта от Телеграм-канала «Readovka» Анализ ситуации на фронте и в мире на 18 марта 2024 года и Операция Z: Военкоры Русской Весны Сводка на утро 18 марта 2024 года от Телеграм-канала «Два майора» .