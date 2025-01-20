Влияние на нервную систему и дыхание детей: специалисты рассказали об опасности ароматических ингаляторов

Влияние на нервную систему и дыхание детей: специалисты рассказали об опасности ароматических ингаляторовОпасные вещества нашли специалисты Роспотребнадзора в аромаингаляторах, которые массово скупают дети на маркетплейсах.
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