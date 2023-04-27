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На майские праздники в города Крыма будут ежедневно прибывать до 11 поездов

На майские праздники в города Крыма будут ежедневно прибывать до 11 поездов

С 28 апреля по 9 мая «Таврии» перевезут около 200 тысяч пассажиров на полуостров и обратно. Компания «Гранд Сервис Экспресс» (железнодорожный пассажироперевозчик в Крым) на месяц раньше обычного запустил большую часть своих сезонных поездов.

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