«Вагнер» изучает обстановку под Херсоном

ВМ

Владимир Минаков

О каком форсировании Днепра может идти речь? На чём? С любого берега отряды по продвижению на противоположный берег, и от Цюрупинска до Н.Каховки, и от Каховки до Запорожья, обречены на погибель. Переправились украинские бойцы на острова, что они там смогут делать, рыбу ловить? Или создавать вид какого-то плацдарма для наступления? Без техники, шумной вооружённой пехотной толпой? Точно так же и с российского берега - куда потом податься, если войска по линии обороны и пристрелянная местность и минами, и ствольной артиллерией... Все продвижения будут от Харьковской и Донецкой областей к Левобережью Днепра - отсечь месторождения газа в Харьковской и Полтавской областях, не пропустить газ на Правобережье... Ведь никому не секрет, что именно Левобережье было тягловой силой и главной добытчицей финансов для всей Украины... Не претендуя на роль провидца, но ... к этому идёт... Ибо до Одессы, ни по морю, ни через две больших реки ( Днепр и Южный Буг), Россия вряд ли пойдёт - очень затратно...