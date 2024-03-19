«Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» будут платить независимому регулятору больше других клубов АПЛ. Его бюджет – 10 млн фунтов в год

В Великобритании представят билль о независимом футбольном регуляторе. В случае одобрения билль позволит регулятору осуществлять надзор за клубами из пяти ведущих дивизионов Англии независимо от правительства и футбольных властей.
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