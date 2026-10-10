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Регионы России

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На Дмитровском шоссе в Мытищах при столкновении двух грузовиков погиб человек

На Дмитровском шоссе в Мытищах при столкновении двух грузовиков погиб человек

На 40-м километре автодороги А-4 «Дмитровское шоссе» в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

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